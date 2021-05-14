Американский легкоатлет дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Американский легкоатлет Омар Крэддок дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
30-летний прыгун тройным Крэддок получил наказание за то, что неоднократно не предоставил офицерам допинг-контроля информации о своём местонахождении. Срок дисквалификации американского легкоатлета отсчитывается с 13 ноября 2020 года, его результаты в период с 29 июля 2020 года до этой даты аннулированы.
Свой лучший результат на чемпионатах мира Крэддок показал в 2015 году в Пекине, где занял четвёртое место. Кроме того, в его активе золотая медаль, завоёванная на Панамериканских играх 2019 года.
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