Кузнецов выиграл ЧЕ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, у Шлейхера — серебро
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли первое и второе места на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Бронзовым призёром стал немец Мартин Вольфрам.
После второго из шести финальных прыжков лидерство захватил Шлейхер. Но Кузнецов приберёг лучшие прыжки на концовку и опередил товарища по команде. Отметим, что только Евгений сумел получить от судей больше 100 баллов за один прыжок. Шестая попытка Кузнецова была оценена в 102,6 балла.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м
1. Евгений Кузнецов (Россия) – 525,20.
2. Никита Шлейхер (Россия) – 505,80.
3. Мартин Вольфрам (Германия) – 484,65.
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