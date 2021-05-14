Кузнецов выиграл ЧЕ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, у Шлейхера — серебро

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли первое и второе места на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Бронзовым призёром стал немец Мартин Вольфрам.

После второго из шести финальных прыжков лидерство захватил Шлейхер. Но Кузнецов приберёг лучшие прыжки на концовку и опередил товарища по команде. Отметим, что только Евгений сумел получить от судей больше 100 баллов за один прыжок. Шестая попытка Кузнецова была оценена в 102,6 балла.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 3 м

1. Евгений Кузнецов (Россия) – 525,20.

2. Никита Шлейхер (Россия) – 505,80.

3. Мартин Вольфрам (Германия) – 484,65.