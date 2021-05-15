«До слёз». Шведский тренер «Ростов-Дон» не сдержался после подарка российского болельщика

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон эмоционально отреагировал на подарок, который получил от одного из болельщиков команды после победы своего клуба в матче первого полуфинала чемпионата России по гандболу с «Астраханочкой» (35:25). На своей официальной странице в «Твиттере» Юханссон разместил фотографию с бутылкой водки и копчёной рыбой.

«Россия — страна, особенная во многих отношениях, и когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону подарил мне это после матча, я был растроган до слёз», — написал Юханссон.

Фото можно посмотреть на странице Пера Юханссона в «Твиттере».

Напомним, в ответном полуфинальном матче команда из Ростова-на-Дону также оказалась сильнее «Астраханочки», победив её со счётом 25:24. В финале чемпионата России по гандболу ростовчанки встретятся с гандболистками ЦСКА. Первый матч состоится завтра, 16 мая.