Бондарь и Минибаев завоевали серебро чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште в синхронных прыжках в воду с вышки.

Победу одержали британцы Томас Дэли и Мэтью Ли, опередившие россиян на 5,61 балла. Единственную ошибку Бондарь и Минибаев допустили в третьем прыжке и догнать представителей Великобритании уже не смогли. Бронзовыми призёрами стали немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг, не сумевшие включиться в борьбу за золото.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Томас Дэли/Мэтью Ли (Великобритания) – 477,57.

2. Александр Бондарь/Виктор Минибаев (Россия) – 471,96.

3. Тимо Бартель/Патрик Хаусдинг (Германия) – 424,32.