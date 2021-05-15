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Бондарь и Минибаев завоевали серебро чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки

Бондарь и Минибаев завоевали серебро чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште в синхронных прыжках в воду с вышки.

Победу одержали британцы Томас Дэли и Мэтью Ли, опередившие россиян на 5,61 балла. Единственную ошибку Бондарь и Минибаев допустили в третьем прыжке и догнать представителей Великобритании уже не смогли. Бронзовыми призёрами стали немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг, не сумевшие включиться в борьбу за золото.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Томас Дэли/Мэтью Ли (Великобритания) – 477,57.
2. Александр Бондарь/Виктор Минибаев (Россия) – 471,96.
3. Тимо Бартель/Патрик Хаусдинг (Германия) – 424,32.

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