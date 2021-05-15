Президент ВАДА — о решении CAS по делу против РУСАДА: это большой успех

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о значимости решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против РУСАДА.

«Решение CAS сделало нас сильнее. Это подтвердило нашу способность наказывать целые страны, на наших плечах лежит большая ответственность. Существуют различные попытки давления, в том смысле, что кто-то хочет играть большую роль, чем должен, но я никогда не соглашусь на это.

Ситуация с Россией? Арбитражный суд Лозанны уже вынес решение. С формальной и юридической точки зрения, это большой успех ВАДА. Все предоставленные нами доказательства мошенничества подтвердились. С другой стороны, мы разочарованы тем, что предложенные нами санкции были сокращены с 4 до 2 лет. Их сфера применения также немного уменьшена, в том числе это относится к цветам на форме. Однако следует помнить, что в этом процессе ВАДА выступало прокурором, судьёй — CAS. Мы уважаем это решение. CAS поручил ВАДА следить за ситуацией в РУСАДА. Его деятельность приостановлена. Для полного возвращения в антидопинговую «семью» потребуется одобрение ВАДА. Мы открыты, чтобы помочь им, но условия сотрудничества будут строго определены и соблюдены. Без скидки», – приводит слова Баньки TVP.