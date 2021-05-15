Ефимова в ярком купальнике попрощалась с Каннами. Губерниев отреагировал
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова объявила, что завершила тренировки в Каннах и отправляется на чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапешт. Соревнования пловцов начинаются в понедельник, 17 мая.
«Большое спасибо, Канны, за приглашение. Я хорошо провела время, тренируясь здесь! Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
На фотографию Ефимовой на фоне стартовой тумбы по традиции отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Ещё никогда стартовая тумба не была так прекрасна…» — написал он.
«Мне сказали, что рано на пенсию». Нарушат ли ради Ефимовой спортивный принцип?
Юлия проиграла отбор на Олимпиаду на коронной дистанции юным конкуренткам. Но открыто говорит о том, что лучше взять её. Во благо страны.
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