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Александр Власов стал третьим в общем зачёте «Джиро д’Италия» после 9-го этапа

Александр Власов стал третьим в общем зачёте «Джиро д’Италия» после 9-го этапа
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский гонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers стал победителем девятого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». На финише Берналь опередил ближайших преследователей на 7 секунд. В борьбе за второе место на подиуме итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo опередил россиянина Александра Власова из Astana-Premier Tech.

Берналь возглавил общий зачёт веломногодневки после девяти этапов, Власов вышел на третье место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 9-й этап. Кастель-ди-Сангро – Кампо Феличе, 158 км

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 4:08.23
2. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – отставание 0.07.
3. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – то же отставание.

Общий зачёт после 9-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 35:19.22.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.15.
3. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – +0.21.

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