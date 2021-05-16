Александр Власов стал третьим в общем зачёте «Джиро д’Италия» после 9-го этапа

Колумбийский гонщик Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers стал победителем девятого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». На финише Берналь опередил ближайших преследователей на 7 секунд. В борьбе за второе место на подиуме итальянец Джулио Чикконе из Trek-Segafredo опередил россиянина Александра Власова из Astana-Premier Tech.

Берналь возглавил общий зачёт веломногодневки после девяти этапов, Власов вышел на третье место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 9-й этап. Кастель-ди-Сангро – Кампо Феличе, 158 км

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 4:08.23

2. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – отставание 0.07.

3. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – то же отставание.

Общий зачёт после 9-го этапа

1. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 35:19.22.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.15.

3. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – +0.21.