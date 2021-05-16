Определились все полуфиналисты мужского чемпионата России по гандболу

Определились все участники полуфинала мужского чемпионата России по гандболу. Наиболее напряжённой получилась борьба в паре «Пермские медведи» — «Виктор», где соперники выиграли по одному матчу и в итоге ставропольский клуб одержал общую победу по сумме двух встреч с разницей в два мяча – 57:55.

Также полуфиналистами стали «Чеховские медведи», ЦСКА и «СГАУ-Саратов». Полуфинальные пары будут определены позже при помощи жеребьёвки.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Вторые матчи

«Чеховские медведи» (Московская область) – СКИФ (Краснодар) – 36:24 (18:13).

Первый матч – 29:21.

«Пермские медведи» — «Виктор» (Ставрополь) — 30:26 (16:15).

Первый матч – 25:31.

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Астрахань) – 40:34 (21:15).

Первый матч – 27:23.

«Университет Лесгафта – Нева» (Санкт-Петербург) – «СГАУ-Саратов» — 26:30 (14:14).

Первый матч – 33:34.