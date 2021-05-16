Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Определились все полуфиналисты мужского чемпионата России по гандболу

Определились все полуфиналисты мужского чемпионата России по гандболу
Другие / Гандбол 0

Определились все участники полуфинала мужского чемпионата России по гандболу. Наиболее напряжённой получилась борьба в паре «Пермские медведи» — «Виктор», где соперники выиграли по одному матчу и в итоге ставропольский клуб одержал общую победу по сумме двух встреч с разницей в два мяча – 57:55.

Также полуфиналистами стали «Чеховские медведи», ЦСКА и «СГАУ-Саратов». Полуфинальные пары будут определены позже при помощи жеребьёвки.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Вторые матчи

«Чеховские медведи» (Московская область) – СКИФ (Краснодар) – 36:24 (18:13).
Первый матч – 29:21.

«Пермские медведи» — «Виктор» (Ставрополь) — 30:26 (16:15).
Первый матч – 25:31.

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Астрахань) – 40:34 (21:15).
Первый матч – 27:23.

«Университет Лесгафта – Нева» (Санкт-Петербург) – «СГАУ-Саратов» — 26:30 (14:14).
Первый матч – 33:34.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021