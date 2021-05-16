Клюева и Королёва завоевали бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках с трамплина

Немецкие спортсменки Лена Хентшель/Тина Пунцель стали чемпионками Европы в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В борьбе за победу представительницы Германии всего на 0,09 балла опередили итальянок Елену Берточчи и Кьяру Пеллакани.

Бронзовые медали завоевали россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королёва, которые опередили британок Грейс Рид и Кэтрин Торренс на 0,3 балла.

До завершения соревнований по прыжкам в воду на чемпионате Европы осталось разыграть только один комплект медалей – в прыжках с вышки среди мужчин.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Лена Хентшель/Тина Пунцель (Германия) – 307,29.

2. Елена Берточчи/Кьяра Пеллакани (Италия) – 307,20.

3. Ульяна Клюева/Виталия Королёва (Россия) – 291,00.