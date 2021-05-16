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Губерниев прокомментирует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Губерниев прокомментирует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет в Барнаул на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Дмитрий будет комментировать масштабные состязания на протяжении всех трёх дней. Ранее Губерниев уже работал на Кубке чемпионов по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл в Барнауле осенью 2018 года.

Сам телеведущий написал: «Я приеду в Барнаул, и всё будет хорошо!»

«Это событие федерального уровня. Не так много подобных соревнований в России осталось в этом году. Поэтому мы ждём ВИП-гостей», – добавил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Соревнования пройдут 20-23 мая. Они носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. В Барнауле будет разыграно 6 лицензий. Генеральным партнёром барнаульского этапа Кубка мира выступает банк «Открытие».

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