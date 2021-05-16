Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, у Минибаева — бронза

Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, у Минибаева — бронза
Другие / Водные виды спорта 0

В заключительном виде программы соревнований по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) российские спортсмены завоевали две медали. Победу в прыжках с вышки одержал Александр Бондарь, бронзовым призёром стал Виктор Минибаев. Отметим, что Минибаев в борьбе за серебро всего 3,25 балла уступил британцу Томасу Дэйли.

Золото Бондаря стало для сборной России по прыжкам в воду пятой медалью высшей пробы на чемпионате Европы в Будапеште. Три из них россияне завоевали в соревнованиях на вышке.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

1. Александр Бондарь (Россия) – 564,35.
2. Томас Дэйли (Великобритания) – 533,30.
3. Виктор Минибаев (Россия) – 530,05.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021