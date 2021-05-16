Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки, у Минибаева — бронза

В заключительном виде программы соревнований по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) российские спортсмены завоевали две медали. Победу в прыжках с вышки одержал Александр Бондарь, бронзовым призёром стал Виктор Минибаев. Отметим, что Минибаев в борьбе за серебро всего 3,25 балла уступил британцу Томасу Дэйли.

Золото Бондаря стало для сборной России по прыжкам в воду пятой медалью высшей пробы на чемпионате Европы в Будапеште. Три из них россияне завоевали в соревнованиях на вышке.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка

1. Александр Бондарь (Россия) – 564,35.

2. Томас Дэйли (Великобритания) – 533,30.

3. Виктор Минибаев (Россия) – 530,05.