Российские прыгуны в воду стали лучшими в медальном зачёте на ЧЕ по водным видам спорта

Сборная России одержала победу в медальном зачёте соревнований по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Вторыми стали немцы (4-1-3), третьими — итальянцы (2-3-2).

Золотые медали сборной России принесли Евгений Кузнецов в прыжках с трёхметрового трамплина и в составе команды с Екатериной Беляевой, Виктором Минибаевым и Кристиной Ильиных. Александр Бондарь, Анна Конаныхина и дуэт Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина первенствовали на вышке.

В общем медальном зачёте чемпионата Европы сборная России также идёт на первом месте. Второе место занимают итальянцы, третье — команда Украины.