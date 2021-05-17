Президент ОКР Поздняков: Тамара Тансыккужина проявила мужество в Польше

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил значение победы Тамары Тансыккужиной в титульном матче за мировую шашечную корону, который проходил в Варшаве (Польша). Тамара оказалась сильнее польской шашистки Натальи Садовской.

«Присоединяюсь к поздравлениям. Тамара проявила характер, мужество и свои лучшие качества. Кто-то говорил, что нужно было подавать апелляцию, но Тамара доказала, что её позиция правильная, она сильнее. Такие поступки не оставляют никого равнодушным. Надо отметить, что Садовская попросила убрать флаг в знак солидарности. Такой жест был для меня потрясением. Я позвонил Долгополову (президент Федерации спортивных журналистов России – прим. «Чемпионата»), мы сошлись во мнении, что обе спортсменки заслужили награду. При встрече мы её наградим. Благодарю федерацию журналистов, Долгополова. Буду очень рад дальнейшим встречам», — сказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым на ежегодной торжественной церемонии вручения премии «Серебряная лань».