«У нас отобрали серебро». Тренер рассказала о судейском скандале на ЧЕ по прыжкам в воду

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева, которая также является членом технического комитета Европейской лиги плавания (LEN), обратила внимание на необъективное судейство во время соревнований мужчин с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Уверенную победу одержал российский спортсмен Александр Бондарь. Третьим стал его соотечественник Виктор Минибаев. Между ними расположился британец Томас Дэйли, который опередил Минибаева всего на 3,25 балла. При этом трёхкратный чемпион мира допустил грубые ошибки в трёх из шести прыжков.



«Этот запрыг огорчил. С одной стороны, у нас победа и бронза, но я считаю, что у нас отобрали серебро. Судьи необъективно лишили человека заслуженной награды, и не его одного. Так поступать нельзя, это просто некрасиво. Я была очень рассержена. Конечно, радостно, что победили, но всё же горчинка осталась.

Нужно просто быть на голову выше, чтобы даже с таким судейством не было к чему придраться. У Минибаева было к чему придраться, хотя его серебро должно было быть заслуженным», — приводит слова Моисеевой ТАСС.