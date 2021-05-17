Мартин Малютин завоевал золото ЧЕ в финале на 400 м вольным стилем

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште стартовали соревнования по плаванию. Первую золотую медаль сборной России принёс Мартин Малютин, одержавший победу в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем. В отличие от австрийца Феликса Обёка и Данаса Рапшиса из Литвы, которые с первых метров дистанции боролись за золото, Малютин стартовал не слишком быстро, но существенно ускорился к финишу.

По итогам предварительных заплывов в финал на этой дистанции не сумели отобраться Александр Егоров, Александр Красных и Илья Бородин.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 400 м

1. Мартин Малютин (Россия) – 3.44,18.

2. Феликс Обёк (Австрия) – 3.44,63.

3. Данас Рапшис (Литва) – 3.45,39.