Мартин Малютин завоевал золото ЧЕ в финале на 400 м вольным стилем
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште стартовали соревнования по плаванию. Первую золотую медаль сборной России принёс Мартин Малютин, одержавший победу в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем. В отличие от австрийца Феликса Обёка и Данаса Рапшиса из Литвы, которые с первых метров дистанции боролись за золото, Малютин стартовал не слишком быстро, но существенно ускорился к финишу.
По итогам предварительных заплывов в финал на этой дистанции не сумели отобраться Александр Егоров, Александр Красных и Илья Бородин.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 400 м
1. Мартин Малютин (Россия) – 3.44,18.
2. Феликс Обёк (Австрия) – 3.44,63.
3. Данас Рапшис (Литва) – 3.45,39.
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
20:04
-
19:38
-
19:29
-
18:44
-
17:41
-
14:12
-
13:23
-
13:15
-
12:55
-
12:17
-
11:46
-
09:10
-
07:54
-
00:25
- 16 мая 2021
-
22:45
-
22:15
-
21:07
-
20:07
-
19:21
-
18:58
-
18:07
-
16:59
-
14:05
-
11:46
-
09:30
- 15 мая 2021
-
23:01
-
22:01
-
21:23
-
20:57
-
20:40
-
19:28
-
19:08
-
17:34
-
16:45
-
15:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам