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Климент Колесников обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Климент Колесников обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

В полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште Колесников первым на планете преодолел 50 метров на спине быстрее 24 секунд. Результат россиянина – 23,93 секунды. Одновременно это также рекорд Европы и рекорд чемпионатов Европы. Предыдущее достижение также принадлежало Колесникову – в 2018 году в Глазго он преодолел эту дистанцию за 24 секунды ровно. Отметим, что тогда Колесникову было всего 18 лет, так что ему принадлежат и все юниорские рекорды на дистанции 50 м на спине.

В финал чемпионата Европы также вышел ещё один россиянин Григорий Тарасевич. С временем 24,68 он стал вторым в первом полуфинале. Колесников выиграл второй заплыв.

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