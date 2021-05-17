Бочарова и Воронина выиграли молодёжный чемпионат Европы по пляжному волейболу

Мария Бочарова и Мария Воронина завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди молодёжных команд старшей возрастной категории U22. Соревнования проходили в Бадене (Австрия). В финале Бочарова и Воронина обыграли Эми ван Дрил и Раису Схон из Нидерландов со счётом 2:1 (22:24, 21:18, 15:12).
Ранее Бочарова и Воронина уже выигрывали чемпионат Европы U22. Причём это было два года назад, когда они были младше подавляющего большинства соперниц.
Вторая российская пара Елизавета Лудкова/Арина Ряжнова завершила борьбу в 1/8 финала.
В соревнованиях мужчин Алексей Гусев и Павел Шустров на австрийском песке завоевали бронзовые награды. В полуфинале россияне уступили будущим чемпионам Давиду Аману и Джонатану Хеллвигу из Швеции со счётом 0:2 (14:21, 13:21), а в матче за бронзу одолели поляков Милоша Крука и Миколая Мищука – 2:0 (21:15, 21:18).
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