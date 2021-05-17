Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в эстафете 4х100 м вольным стилем

Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в эстафете 4х100 м вольным стилем
Другие / Водные виды спорта 0

Мужской эстафетный квартет принёс сборной России вторую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в соревнованиях по плаванию. Победу в эстафете 4х100 м вольным стилем одержали Андрей Минаков, Александр Щёголев, Владислав Гринёв и Климент Колесников. Ближайшие преследователи из Великобритании и Италии проиграли россиянам больше секунды.

Отметим, что россияне обновили рекорд чемпионатов Европы, который теперь равен – 3.10,41.

Ранее в первый день соревнований пловцов Мартин Малютин завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, а Колесников в полуфинале обновил принадлежащий ему рекорд мира на дистанции 50 м на спине.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Эстафета. Вольный стиль, 4х100 м

1. Россия – 3.10,41.
2. Великобритания – 3.11,56.
3. Италия – 3.11,87.

Климент Колесников обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021