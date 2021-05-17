Российские пловцы завоевали золото ЧЕ в эстафете 4х100 м вольным стилем

Мужской эстафетный квартет принёс сборной России вторую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в соревнованиях по плаванию. Победу в эстафете 4х100 м вольным стилем одержали Андрей Минаков, Александр Щёголев, Владислав Гринёв и Климент Колесников. Ближайшие преследователи из Великобритании и Италии проиграли россиянам больше секунды.

Отметим, что россияне обновили рекорд чемпионатов Европы, который теперь равен – 3.10,41.

Ранее в первый день соревнований пловцов Мартин Малютин завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, а Колесников в полуфинале обновил принадлежащий ему рекорд мира на дистанции 50 м на спине.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Эстафета. Вольный стиль, 4х100 м

1. Россия – 3.10,41.

2. Великобритания – 3.11,56.

3. Италия – 3.11,87.