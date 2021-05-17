Саночник Роман Репилов: за хоккеистов болею. Они не понтуются и стульями никого не бьют

Трёхкратный чемпион мира российский саночник Роман Репилов рассказал, какими ещё видами спорта интересуется, за кого болеет.

«Футбол — точно нет. Но скоро чемпионат мира по хоккею. Мы каждый год на первый сбор заезжаем в Кисловодск и там смотрим хоккейный чемпионат. И за кого-кого, а за хоккеистов я болею-переживаю. Есть заряженность за них болеть. Они не понтуются особенно. И стульями никого не бьют. Но я вообще болею не за виды спорта, а за людей, с которыми знаком лично. Например, Саня Волков, боец ММА. Последний его бой впрямую не смотрел, не смог проснуться, но в записи включил и переживал так, как будто в реальном времени всё происходило», — приводит слова Репилова «Комсомольская правда».