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Саночник Роман Репилов: за хоккеистов болею. Они не понтуются и стульями никого не бьют

Саночник Роман Репилов: за хоккеистов болею. Они не понтуются и стульями никого не бьют
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира российский саночник Роман Репилов рассказал, какими ещё видами спорта интересуется, за кого болеет.

«Футбол — точно нет. Но скоро чемпионат мира по хоккею. Мы каждый год на первый сбор заезжаем в Кисловодск и там смотрим хоккейный чемпионат. И за кого-кого, а за хоккеистов я болею-переживаю. Есть заряженность за них болеть. Они не понтуются особенно. И стульями никого не бьют. Но я вообще болею не за виды спорта, а за людей, с которыми знаком лично. Например, Саня Волков, боец ММА. Последний его бой впрямую не смотрел, не смог проснуться, но в записи включил и переживал так, как будто в реальном времени всё происходило», — приводит слова Репилова «Комсомольская правда».

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