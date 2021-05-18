Саночник Роман Репилов объяснил, почему при необходимости может спеть гимн России

Саночник Роман Репилов стал первым в 2021 году российским чемпионом мира, в честь победы которого из-за санкций ВАДА не прозвучал российский гимн. Спортсмен подтвердил, что сам исполнил гимн на пьедестале.

«Да, так и было. Сколько куплетов знаю? На самом деле всё полностью. Потому что я учился в гимназии «Дмитров», это лучшая школа в России 2002 года. У нас там была Алла Викторовна Курбатова — замечательный директор, и мы каждый день перед первым уроком в строй вставали, включали колонки и пели на всю школу гимн России.

Но с гимном у нас другая история была. 2019 год. Германия, чемпионат Европы. Российский флаг ещё не под запретом. Но когда наш флаг поднимают, вместо гимна России нам включают вообще непонятно что, какую-ту тайбэйскую песню. И тогда мы на пьедестале с Семёном Павличенко берём микрофон и начинаем петь. Семён, правда, мало что знал, мне пришлось вытягивать. Но спасибо школе, справился», — приводит слова Репилова «Комсомольская правда».