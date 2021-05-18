Саночник Роман Репилов объяснил, почему при необходимости может спеть гимн России

Саночник Роман Репилов стал первым в 2021 году российским чемпионом мира, в честь победы которого из-за санкций ВАДА не прозвучал российский гимн. Спортсмен подтвердил, что сам исполнил гимн на пьедестале.
«Да, так и было. Сколько куплетов знаю? На самом деле всё полностью. Потому что я учился в гимназии «Дмитров», это лучшая школа в России 2002 года. У нас там была Алла Викторовна Курбатова — замечательный директор, и мы каждый день перед первым уроком в строй вставали, включали колонки и пели на всю школу гимн России.
Но с гимном у нас другая история была. 2019 год. Германия, чемпионат Европы. Российский флаг ещё не под запретом. Но когда наш флаг поднимают, вместо гимна России нам включают вообще непонятно что, какую-ту тайбэйскую песню. И тогда мы на пьедестале с Семёном Павличенко берём микрофон и начинаем петь. Семён, правда, мало что знал, мне пришлось вытягивать. Но спасибо школе, справился», — приводит слова Репилова «Комсомольская правда».
- 18 мая 2021
-
01:00
- 17 мая 2021
-
23:54
-
23:28
-
22:37
-
22:19
-
21:50
-
20:38
-
20:26
-
20:04
-
19:38
-
19:29
-
18:44
-
17:41
-
14:12
-
13:23
-
13:15
-
12:55
-
12:17
-
11:46
-
09:10
-
07:54
-
00:25
- 16 мая 2021
-
22:45
-
22:15
-
21:07
-
20:07
-
19:21
-
18:58
-
18:07
-
16:59
-
14:05
-
11:46
-
09:30
- 15 мая 2021
-
23:01
-
22:01