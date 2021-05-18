Правительство РФ выделило более 1 млрд руб. на проведение международных соревнований

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на подготовку и проведение международных спортивных соревнований, которые пройдут в стране в ближайшие два года.

Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение 15 мая подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Речь идёт о пяти крупных мероприятиях. Среди ближайших из них – чемпионат Европы по футболу УЕФА 2020 года, чемпионат мира FIFA по пляжному футболу в Москве и первые Игры стран СНГ. Их проведение запланировано в 2021 году.

В 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу FIVB и финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 годов. Также значимым международным событием станет XXXII Всемирная летняя универсиада, которую проведут в Екатеринбурге в 2023 году», – говорится в сообщении.