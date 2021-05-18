Сборная России проиграла второй матч подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин во втором матче на турнире проиграли команде Чехии со счётом 2:5 (0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0). Ранее россияне проиграли представителям Республики Корея.
В соревнованиях также принимают участие сборные команды из Австралии, Чехии, Финляндии, Италии, Новой Зеландии, Шотландии, Японии, Норвегии, Испании, США, Китая, Эстонии, Венгрии и Швеции.
Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.
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