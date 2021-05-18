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Россиянки завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем

Россиянки завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем
Виталий Весёлый
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Россиянка Анастасия Кирпичникова стала обладательницей серебряной медали на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

Победу одержала представительница Италии Симона Куадарелла. Третьей стала ещё одна россиянка Анна Егорова.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Вольный стиль, 800 м. Женщины

1. Симона Квадарелла (Италия) – 8.20,23
2. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 8.21,86
3. Анна Егорова (Россия) – 8.26,56

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

Ранее мужской эстафетный квартет принёс сборной России вторую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в соревнованиях по плаванию.

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