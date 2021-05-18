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Анатолий Карпов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Анатолий Карпов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Виталий Весёлый
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Анатолий награждён «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Соответствующий указ президента был опубликован сегодня, 18 мая, на портале правовой информации.

Анатолий Карпов — двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975—1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1974). Трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трёхкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, трёхкратный чемпион СССР, чемпион РСФСР.

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