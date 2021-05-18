Вице-президент Международной федерации каноэ сообщил, готов ли Барнаул к этапу Кубка мира

Сегодня, 18 мая, в барнаульской «Титов-Арене» прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему старту второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.



Барнаульский этап Кубка мира, в рамках которого будут разыграны последние шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио по этому виду спорта, состоится в столице Алтайского края с 20 по 23 мая. Более 300 спортсменов из 58 стран разыграют 24 комплекта наград. Генеральным партнёром II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ является банк «Открытие».



Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко поблагодарил региональные власти, оргкомитет и волонтёров за работу по подготовке исторического для Алтая события. Он отметил, что за последние несколько лет на барнаульском гребном канале произошли такие грандиозные изменения, что теперь этот водный стадион может принимать международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ самого высокого уровня.



«Спортсмены, прибывшие на соревнования, уже видят высокий уровень приёма в Барнауле, начиная от условий размещения атлетов и чёткой работы транспортной службы до стопроцентной подготовленности гребного канала. Я уверен, что атлеты передадут всему спортивному миру своё восхищение увиденным здесь», — сказал Конецко.



Генеральный секретарь Международной федерации каноэ Саймон Тоулсон также выразил удовлетворение уровнем готовности Барнаула к проведению ответственных стартов и подчеркнул, что его поразило и обрадовало внимание средств массовой информации к предстоящему Кубку мира.



Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев поприветствовал гостей, поблагодарил их за доверие региону при одобрении заявки на проведение в Сибири соревнований столь высокого уровня.



Технический директор Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвин сообщил, кто из российских спортсменов будет бороться за олимпийские лицензии. Российские гребцы будут участвовать в трёх из шести видов программы олимпийской квалификации.



Управляющий алтайским региональным офисом банка «Открытие» Эльвира Вебер рассказала о том, как будет организована работа с болельщиками Кубка мира:



«Мы не только оказываем финансовую поддержку организаторам этапа Кубка мира, но и помогаем создать комфортные условия для болельщиков и гостей соревнований. Банк «Открытие», генеральный партнёр этапа Кубка мира, устроит интерактивные развлечения для детей болельщиков. В ярко-голубом шатре-пирамиде банка «Открытие» для семейного отдыха будет организована интерактивная нон-стоп игра River Rush: игроки смогут посостязаться в ловкости управления лодкой, набирая очки за преодоление порогов и препятствий быстрой горной реки. На берегу гребного канала запланированы зона отдыха с шезлонгами и фотозона. Гостям и зрителям будут также бесплатно раздавать надувные палки-стучалки для поддержки с трибун спортсменов во время заездов (параллельно будет работать шоу-группа барабанщиков, которая будет заводить толпу)», — поделилась планами Вебер.

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