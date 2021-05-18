Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
Виталий Весёлый
Комментарии

Российский пловец Климент Колесников с мировым рекордом завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в столице Венгрии — Будапеште.

Климент преодолел дистанцию за 23,80 секунды, таким образом превзойдя свой мировой рекорд, который он установил вчера, 17 мая, в полуфинале (23,93). Ещё один российский пловец, Григорий Тарасевич, стал пятым.

Второй результат показал представитель Румынии Роберт-Андрей Глинцэ. Третьим стал Уго Гонсалес де Оливейра из Испании.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Спина, 50 м. Мужчины

1. Климент Колесников (Россия) – 23,80
2. Роберт-Андрей Глинцэ (Румыния) – 24,42
3. Уго Гонсалес де Оливейра (Испания) – 24,47
…5. Григорий Тарасевич (Россия) – 24.72

Новость по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на мировой рекорд Климента Колесникова
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021