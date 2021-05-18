Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников с мировым рекордом завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в столице Венгрии — Будапеште.
Климент преодолел дистанцию за 23,80 секунды, таким образом превзойдя свой мировой рекорд, который он установил вчера, 17 мая, в полуфинале (23,93). Ещё один российский пловец, Григорий Тарасевич, стал пятым.
Второй результат показал представитель Румынии Роберт-Андрей Глинцэ. Третьим стал Уго Гонсалес де Оливейра из Испании.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Спина, 50 м. Мужчины
1. Климент Колесников (Россия) – 23,80
2. Роберт-Андрей Глинцэ (Румыния) – 24,42
3. Уго Гонсалес де Оливейра (Испания) – 24,47
…5. Григорий Тарасевич (Россия) – 24.72
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