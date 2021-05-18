Россияне стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште

Российские пловцы завоевали бронзовые награды в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).



В составе национальной команды России в заплыве принимали участие Александр Щёголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова.

Победу одержали британские пловцы, второе место заняли итальянцы.



Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Смешанная эстафета, 4х200 м.



1. Великобритания – 7.26,67

2. Италия – 7.29,35

3. Россия (Александр Щёголев, Александр Красных, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова) – 7.31,54

Ранее россиянин Климент Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.