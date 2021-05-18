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Россияне стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште

Россияне стали третьими в смешанной эстафете на ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште
Виталий Весёлый
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Российские пловцы завоевали бронзовые награды в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

В составе национальной команды России в заплыве принимали участие Александр Щёголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова.

Победу одержали британские пловцы, второе место заняли итальянцы.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Смешанная эстафета, 4х200 м.

1. Великобритания – 7.26,67
2. Италия – 7.29,35
3. Россия (Александр Щёголев, Александр Красных, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова) – 7.31,54

Ранее россиянин Климент Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

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