Россияне потерпели третье поражение подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар. Соревнования проходят в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в третьем матче на турнире проиграли команде Германии со счётом 1:7. Ранее россияне терпели поражения во встречах с представителями Чехии и Республики Корея.
В соревнованиях также принимают участие сборные команды из Австралии, Чехии, Финляндии, Италии, Новой Зеландии, Шотландии, Японии, Норвегии, Испании, США, Китая, Эстонии, Венгрии и Швеции.
Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.
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