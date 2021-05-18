Словенский гонщик вылетел с велосипеда и приземлился на голову во время этапа «Джиро»

26-летний словенский велогонщик Матей Мохорич попал в неприятный инцидент во время этапа «Джиро д’Италия».
Гонщик команды Bahrain Victorious не смог войти в поворот, вылетел с велосипеда, перевернулся и приземлился на голову на девятом этапе веломногодневки. Мохорич самостоятельно поднялся и присел на ограждение на обочине дороги. Гонщик пытался вернуться на велосипед после подъезда к нему технической бригады его команды, но не смог и снова опустился на обочину. Ему пришлось сойти с гонки для дополнительного обследования.
Пост доступен в твиттер-аккаунте Eurosport.
«Я в порядке. Мой велосипед и шлем приняли на себя основной удар. Мне очень повезло. Нет переломов, небольшое сотрясение, даже голова сейчас не болит. За моим состоянием следят врачи нашей команды», — написал Мохорич позже в своём «твиттере».
После 10 этапов «Джиро д'Италия» лидирует гонщик команды Ineos Grenadiers Иган Арли. Второе место в общем зачёте занимает Ремко Эвенепул (Deceuninck – Quick Step), отстающий от лидера на 0,14 секунд. Третье место занимает российский гонщик Александр Власов (Astana-Premier Tech). Отставание от Арли — 0,22 секунды.
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