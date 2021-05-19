«Красотка нереальная». Подписчики оценили селфи гимнастки Солдатовой в белом платье

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сделала селфи в белом платье.

«Прекрасный съёмочный день. Фото будут», — подписала снимки спортсменка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой

Подписчики так оценили фото гимнастки:

«Красотка нереальная».

«Так красиво».

«Прекрасная».

«Ирина Шейк нервно курит в сторонке».



Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.