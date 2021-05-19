«Красотка нереальная». Подписчики оценили селфи гимнастки Солдатовой в белом платье
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сделала селфи в белом платье.
«Прекрасный съёмочный день. Фото будут», — подписала снимки спортсменка.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой
Подписчики так оценили фото гимнастки:
«Красотка нереальная».
«Так красиво».
«Прекрасная».
«Ирина Шейк нервно курит в сторонке».
Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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