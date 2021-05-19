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Дмитрий Губерниев отреагировал на второй подряд мировой рекорд Климента Колесникова

Дмитрий Губерниев отреагировал на второй подряд мировой рекорд Климента Колесникова
Александр Насонов
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российский пловец Климент Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

«Невероятный Климент Колесников, победа — и ещё один мировой рекорд! У нас потрясающее поколение пловцов, самое талантливое за всю историю советского и российского спорта!

У лыжников, например, без Александра Большунова будет совсем другая команда, биатлонистам надо работать и работать! А вот пловцы дружно могут побеждать американцев, австралийцев, китайцев, японцев и так далее! С нетерпением ждём с Денисом Панкратовым Токио! Вперёд, пловцы России! Поддержим команду!» — написал Губерниев в своём «инстаграме».

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