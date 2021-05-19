Объявлены российские шахматистки, получившие право выступить на Кубке мира в Сочи

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала список участниц женского кубка мира на своём сайте.

В него вошли десять россиянок. Право выступить на кубке мира завоевали Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Мальцевская, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Анастасия Боднарук, Анастасия Парамзина и Дина Беленькая. Кроме этого Федерация шахмат России может выставить на турнир ещё одну участницу, так как Россия занимает второе место в рейтинге пяти самых высокорейтинговых шахматисток стран.

Соревнование пройдёт в Сочи (Россия) с 10 июля по 3 августа. Количество участниц было расширено до 103. Также призовые фонды значительно увеличились. Шахматистки выявят сильнейшую по нокаут-системе.