Сборная России одержала первую победу на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в четвёртом матче на турнире победили команду Шотландии со счётом 7:6 (0:2, 2:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3, 1:0, 2:0). Ранее россияне проиграли представителям Республики Корея, Чехии и Германии.
В соревнованиях также принимают участие сборные команды из Австралии, Финляндии, Италии, Новой Зеландии, Японии, Норвегии, Испании, США, Китая, Эстонии, Венгрии и Швеции.
Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.
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