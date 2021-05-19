Российский самбист избил мужчину у ресторана в Москве. Видео

Появилось видео, как российский самбист Кирилл Шараев избил мужчину возле одного из ресторанов Москвы. Инцидент случился 9 мая.

Шараев повздорил с мужчиной и мощным рывком перекинул его через плечо, после чего провёл удар в голову.

Как сообщает «Пятый канал», пострадавший получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы. Самбист был задержан сотрудниками уголовного розыска на Каширском шоссе вскоре после инцидента. По словам спортсмена, он был пьян в момент стычки с приезжим, потому и произошёл конфликт.

Шараев был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства и личности свидетелей происшествия.