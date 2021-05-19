Магнус Карлсен — о Яне Непомнящем: я не мог желать соперника лучше

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. Россиянин в апреле одержал досрочную победу на турнире претендентов в Екатеринбурге.
«Я уже думал о матче. Не могу сказать что именно, но некоторые вещи я буду делать иначе. У меня есть идеи о том, что можно сделать лучше. Но до матча за звание чемпиона мира я подробности не раскрою.
Осенью будет как раз 19 лет с момента нашей первой встречи, так что это будет особенное событие. И да, у меня плохая статистика в матчах с ним. Даже если считать с 2011 года, то он впереди 2-1. Я думаю о том, чтобы улучшить этот результат.
Мы много играли на тренировках, играли в быстрые шахматы. И я ему не уступал! Мне кажется, он не считает себя проблемным соперником для меня. Обычно я оказывался сильнее, но он стал ближе по уровню.
Для меня встреча с Непо будет очень увлекательной. Я не мог желать соперника лучше. Он показал свой уровень на турнире претендентов. Это будет интересно со спортивной точки зрения. К тому же у него яркий стиль игры, и мы давно друг друга знаем», — приводит слова Карлсена VG.
Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).
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