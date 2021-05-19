Канада увеличила взносы в ВАДА в 2021 году до $ 2,7 млн

Канада увеличила свои взносы во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в 2021 году до $ 2,7 млн.
Канадское правительство дополнительно выделило $ 936 тыс. сверх обычных $1,76 млн. Все дополнительные деньги пойдут на конкретный проект научных исследований и расследования.
«Правительство Канады поддерживает усилия Всемирного антидопингового агентства по обеспечению равных условий для всех спортсменов, когда и где бы они ни соревновались. Благодаря нашей постоянной поддержке ВАДА и его штаб-квартиры, расположенной в Монреале, наше правительство остаётся твёрдо приверженным антидопинговому движению для защиты интересов чистых спортсменов», – приводит слова министра по наследию Канады Стивена Гибо CKPGToday.ca.
Дополнительные взносы также уже внесли Китай, Кипр, Греция, Индия, Польша и Саудовская Аравия, а Египет и Франция заявили о намерениях сделать это на общую сумму $ 7 млн.
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