ПСБ поддержит всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоится 30 мая

В Краснодаре состоялась пресс-конференция, посвящённая V всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Синхронный забег состоится 30 мая в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из них 2500 человек — в Краснодаре. Генеральным партнёром мероприятия выступает ПСБ.



«Всероссийский Забег.РФ является уникальным событием, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое для развития массового спорта мероприятие. Оно даёт возможность объединить всех любителей спорта на территории нашей страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить своё здоровье и качество жизни. Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы — как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России», — сказал на пресс-конференции директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.



В пресс-конференции также приняли участие министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов, заместитель главы города Краснодар Антон Смертин, руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и руководитель ГК «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.



По словам министра спорта Краснодарского края Алексея Чернова, ЗаБег для края является флагманским мероприятием, первым такого масштабного уровня в постковидный период. «Министерство спорта и администрация Краснодарского края оказывают всю необходимую поддержку этому старту, поскольку важно чтобы праздник бега в регионе состоялся. В регионе сильное беговое сообщество, и спортсмены ждут этот старт как один из важных, главных», — сказал Чернов.



Ксения Шойгу поддержала министра спорта, сказав: «Край — неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов юга России поможет поставить новый рекорд Гиннесса. В этом году планируется, что на трассы выйдет около 120 000 атлетов со всей страны, и Краснодар обеспечит важный вклад в этот показатель».



Маршрут полумарафона пройдёт по центральным и историческим частям городов-участников. Так, в Краснодаре будут задействованы улица Красная, ул. Кузнечная. Участники добегут до Екатерининского сквера и здания Заксобрания края, а финишируют на главной городской площади Краснодара.