Чемпионы Украины по волейболу будут выступать в польской PlusLiga

Действующие чемпионы Украины по волейболу львовские «Барком-Кажаны» начиная с сезона-2022/2023 будут играть на правах гостя в высшем дивизионе чемпионата Польши — PlusLiga, сообщает официальный сайт ВК «Барком-Кажаны».

Историческое решение было принято на собрании президентов польских клубов в Ченстохове. Идею участия украинской команды в польской PlusLiga поддержали 12 из 14 присутствующих. Ещё двое воздержались.

До старта в сезоне-2022/2023 команда должна выполнить ряд требований, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям PLS.

Со стороны львовского клуба это решение связано с отсутствием конкуренции в чемпионате Украины. Польша действует в интересах украинцев, которые живут и работают в Польше.