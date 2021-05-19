Чемпионы Украины по волейболу будут выступать в польской PlusLiga
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Действующие чемпионы Украины по волейболу львовские «Барком-Кажаны» начиная с сезона-2022/2023 будут играть на правах гостя в высшем дивизионе чемпионата Польши — PlusLiga, сообщает официальный сайт ВК «Барком-Кажаны».
Историческое решение было принято на собрании президентов польских клубов в Ченстохове. Идею участия украинской команды в польской PlusLiga поддержали 12 из 14 присутствующих. Ещё двое воздержались.
До старта в сезоне-2022/2023 команда должна выполнить ряд требований, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям PLS.
Со стороны львовского клуба это решение связано с отсутствием конкуренции в чемпионате Украины. Польша действует в интересах украинцев, которые живут и работают в Польше.
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