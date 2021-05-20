Климент Колесников объяснил непопадание в финал ЧЕ на дистанции 100 м на спине

Российский пловец Климент Колесников объяснил причины непопадания в финал на дистанции 100 м на спине, на которой он является действующим чемпионом Европы.

На чемпионате Европы в Будапеште Колесников 19 мая победил на дистанции 100 м вольным стилем, завоевав третью золотую медаль на соревнованиях. По расписанию полуфиналы на дистанции 100 м на спине начинались через 15 минут. Климент вышел на старт, но выступил неудачно, не сумев отобраться в финал.

«Что касается дистанции 100 метров на спине, то я просто устал. Всегда может что-то произойти. Это было наше общее с тренером решение плыть эту дистанцию, мы надеялись, что у меня получится. Оказалось, что сейчас я не готов. В любом случае мы не отказываемся от этой идеи на Олимпиаде, будем ещё больше работать над тем, чтобы получилось», — приводит слова Колесникова ТАСС.