17-летний российский шестовик Волков официально получил право выступать за Беларусь

Российский прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший вместе с семьей в Беларусь в 2020 году, официально сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь», ссылаясь на сообщение Белорусской федерации лёгкой атлетики (БФЛА).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в начале февраля 2021 года допустила Волкова к участию в международных соревнованиях в Польше, не дожидаясь официального согласования перехода спортсмена под эгиду БФЛА. Однако спортсмен смог выступить только в личном первенстве — Беларусь он ещё не представлял.
Напомним, 17-летний Волков решил сменить спортивное гражданство летом 2020 года. Причина — действовавший в то время запрет российским атлетам на выступления даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа World Athletics.
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