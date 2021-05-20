17-летний российский шестовик Волков официально получил право выступать за Беларусь

Российский прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший вместе с семьей в Беларусь в 2020 году, официально сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь», ссылаясь на сообщение Белорусской федерации лёгкой атлетики (БФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в начале февраля 2021 года допустила Волкова к участию в международных соревнованиях в Польше, не дожидаясь официального согласования перехода спортсмена под эгиду БФЛА. Однако спортсмен смог выступить только в личном первенстве — Беларусь он ещё не представлял.

Напомним, 17-летний Волков решил сменить спортивное гражданство летом 2020 года. Причина — действовавший в то время запрет российским атлетам на выступления даже под нейтральным флагом после неоплаты штрафа World Athletics.

