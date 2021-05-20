Сборная России выиграла третий матч подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в шестом матче на турнире победили команду Венгрии со счётом 6:2 (1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1). Ранее россияне проиграли представителям Республики Корея, Чехии и Германии, после чего переиграли шотландцев и австралийцев.
Также в соревнованиях принимают участие сборные команды из Финляндии, Италии, Новой Зеландии, Японии, Норвегии, Испании, США, Китая, Эстонии и Швеции.
Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.
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