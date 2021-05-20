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Двух стрелков отстранили от отбора в сборную России из-за распития алкоголя на турнире

Двух стрелков отстранили от отбора в сборную России из-за распития алкоголя на турнире
Виталий Весёлый
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Российские стрелки Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий отстранены от участия в отборе кандидатов в сборную России в связи с нарушением спортивной дисциплины во время участия в международных соревнованиях. Речь идёт об употреблении алкогольных напитков. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Стрелкового союза России.

Кроме того, руководство союза приняло решение перевести помощника главного тренера Екатерину Бегоулову на должность методиста на шесть месяцев.

На прошлой неделе Мамкин и Кабацкий принимали участие в этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Италии. 19-летний Мамкин, представляющий Татарстан, завоевал серебро в трапе, а также вместе с Кабацким и Алексеем Алиповым выиграл серебряные награды в командных соревнованиях в этой дисциплине.

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