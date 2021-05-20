Светлана Чимрова выиграла бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем на ЧЕ в Будапеште

Российская пловчиха Светлана Чимрова выиграла бронзовую медаль в заплыве на 200 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Победила представительница Венгрии Богларка Капаш, второй стала её соотечественница Катинка Хоссу.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Баттерфляй, 200 м. Женщины
1. Богларка Капаш (Венгрия) — 2.06,50
2. Катинка Хоссу (Венгрия) — 2.08,14
3. Светлана Чимрова (Россия) — 2.08,55
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на май 2021 года.
Ранее российский пловец Климент Колесников объяснил причины непопадания в финал на дистанции 100 м на спине, на которой он является действующим чемпионом Европы.
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