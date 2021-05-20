Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян стала мамой. Об этом она сообщила на своей официальной странице в «Инстаграме», показав фотографии с малышом.



«Дорогие друзья, в нашей семье 3 мая произошло радостное событие!

Мы с мужем стали родителями почти 5 кг чуда. Правду говорят, что счастье имеет вес!» — написала Егорян.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Яны Егорян в «Инстаграме».

Егорян стала золотой медалисткой на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в индивидуальных и командных соревнованиях по сабле. В активе 27-летней спортсменки также две золотые награды чемпионатов мира (2015 и 2019 годов) и шесть побед на чемпионатах Европы (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 годов).