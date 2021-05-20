Российские пловцы стали четвёртыми в комбинированной смешанной эстафете на ЧЕ в Будапеште

Российские пловцы стали четвёртыми в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия). В составе российской команды в заплыве принимали участие Юлия Ефимова, Мария Каменева, Климент Колесников и Андрей Минаков.



Победу одержали представители Великобритании, второй результат показали нидерландцы, третий — итальянцы.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Комбинированная смешанная эстафета 4х100 м



1. Великобритания – 3.38,82

2. Нидерланды – отставание 2,46

3. Италия – 3,48

4. Россия – 4,78

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на май 2021 года.