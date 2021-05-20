Студия Никиты Михалкова запросила госфинансирование на фильм о матче Карпова и Корчного
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Вчера, 19 мая, в Москве состоялся ежегодный питчинг Фонда кино, сообщает КиноПоиск. Авторы защищали проекты с целью получения финансовой поддержки от государства.
Две работы на питчинге было представлено студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова — «Кракен» и «Чемпион мира».
«Чемпион мира» — спортивная драма о шахматном состязании за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Бюджет кинокартины оценивается в 550 млн рублей. Режиссёром выступит Алексей Сидоров, известный по постановке сериала «Бригада» и фильма «Бой с тенью». Роль Корчного исполнит Константин Хабенский, Карпова сыграет Иван Янковский.
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