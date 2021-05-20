Антон Чупков прокомментировал победу на дистанции 200 метров брассом на ЧЕ в Будапеште

Российский пловец Антон Чупков прокомментировал победу, которую он одержал на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в столице Венгрии — Будапеште.
«Полтора-два года не было международной соревновательной практики, наконец-то она снова появилась. Я очень рад, что снова со всеми плыли и 100 м, и 200 м, что мы с ребятами увиделись и показали классную гонку. Классный заплыв получился, и это придаст сил, чтобы ещё улучшить время.
Я доволен результатом, даже 2 минуты 06,99 секунды лучше, чем 2 минуты 07,01. Очередной раз проплыть 2 минуты 6 секунд спустя почти два года, в таком состоянии, это для меня много что значит. «Сотня» не получилась так, как я этого хотел, хотел приблизиться к своему лучшему времени. Но сразу после полуфинала, когда не попал, тренер тут же подошёл, сказал: «Забудь и готовься к 200 м», — приводит слова Чупкова «Р-Спорт».
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