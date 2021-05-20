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Сборная России одержала четвёртую победу подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

Сборная России одержала четвёртую победу подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар
Виталий Весёлый
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Сборная России одержала четвёртую победу подряд на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в Абердине (Шотландия). Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в матче седьмого тура победили команду Испании со счётом 8:7. Ранее россияне проиграли представителям Республики Корея, Чехии и Германии, после чего переиграли шотландцев, австралийцев и венгров.

Следующий матч Москалёва и Еремин 21 мая проведут со сборной Италии.

В соревнованиях также принимают участие сборные команды из Финляндии, Новой Зеландии, Японии, Норвегии, Испании, США, Китая, Эстонии и Швеции.

Команды, занявшие первые семь мест на чемпионате мира, напрямую квалифицируются на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Если в семёрку лучших команд войдёт сборная Китая, то отбор пройдёт также сборная, занявшая восьмое место.

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