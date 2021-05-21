Гарри Каспаров: мне не верится в шахматное долголетие Магнуса Карлсена

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров оценил перспективы шестнадцатого чемпиона мира Магнуса Карлсена, который завоевал это звание в 2013 году, когда ему исполнилось 22 года.
«Мне не верится в его долголетие, хотя у Магнуса есть нужные таланты: креативность и дисциплина. Конкуренция в шахматах на высшем уроне продолжает усиливаться. Появляется всё больше игроков из разных стран, всё больше турниров, всё больше проектов, отвлекающих от шахмат, и других возможностей.
Ещё 10 лет — очень большое время, но, если Магнус сохранит игровой аппетит, если шахматы продолжат его радовать, если новый претендент окажется для него интересным соперником, это (долгосрочное обладание шахматной короной. — Прим. «Чемпионата») может произойти. Но шахматы развиваются всё быстрее, что работает не в пользу Магнуса, поэтому я остаюсь скептиком», — написал Каспаров на форуме Reddit.
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