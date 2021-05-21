22 мая в Чайковском пройдёт этап экстремальных гонок Red Bull 400

22 мая в Чайковском пройдут соревнования мировой серии экстремальных гонок Red Bull 400. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 400 м, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов.



50 спортсменов будут одновременно стартовать на равнине и пробегут около 70 м перед тем, как начать забег на трамплин. Три участника, показавшие лучшее время, станут призёрами экстремальной гонки.



В прошлом году победителем забега стали Андрей Шкляев из Удмуртии, который смог покорить трамплин в финальном забеге за 3 минуты и 31 секунду, и Анастасия Слепнёва из Перми, результат которой составил 4 минуты 57 секунд. Для Шкляева эта победа стала третьей подряд.



В смешанной эстафете победила команда «Газпром Трансгаз Чайковский», участники которой преодолели дистанцию за 2 минуты 41 секунду.



Трансляцию забега можно будет посмотреть в группе FIS Ski Jumping Chaikovsky в социальной сети «ВКонтакте».